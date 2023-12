POL-FR: Neuenburg/BAB5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws

Freiburg (ots) - Unbekannte sind am 26.12.2023 in zwei Wohnungen in Denzlingen eingebrochen. Ein Einbruch ereignete sich zwischen 20 und 21 Uhr in der Alemannenstraße, der andere vermutlich zwischen 15 und 21 in der Weimarer Straße. Es wurden jeweils Schränke durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe beider Taten, wird ...

