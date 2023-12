Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Eichstetten - Kollision zwischen Auto und Hund

Freiburg (ots)

Bereits am 23.12.2023 gegen 11.45 Uhr kam es auf der L 114 zwischen Bötzingen und Eichstetten zu einem Unfall. Hierbei stieß ein Auto mit einem Hund zusammen. Dieser lief im Anschluss an die Kollision in unbekannte Richtung davon. Der weiße Hund mit braun-schwarzen Schultern soll ähnlich groß wie ein Labrador gewesen sein. Die 68-Jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum Hund oder Hundehalter nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel. 07667/91170 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell