Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen-Lintorf, Wieselweg, 19.05.2023, 16:59 Uhr Garagenbrand

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Nachmittag zu einer brennenden Garage im Stadtteil Lintorf Alarmiert. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte stellten schnell fest das nicht die Garage selber brannte. Durch abflämmen von Unkraut ist an der Garagenrückseite abgestelltes Sperrgut und eine Holzvertäfelung der Garage in Brand geraten. Der Verursacher hatte bereits Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch eingeleitet. Durch die Feuerwehr wurden der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr durchgeführt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Lintorf der Feuerwehr Ratingen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell