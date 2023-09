Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fußballbegegnung Hallescher FC - TSV 1860 München: Resümee der Bundespolizei

Halle/Saale (ots)

Am Samstag, den 23. September 2023 fand um 16:30 Uhr die Spielbe-gegnung der 3. Bundesliga, Hallescher FC - TSV 1860 München in der Saalestadt Halle statt. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen war die Bundespolizei verstärkt im Einsatz. Insgesamt nutzten 156 Anhänger des Halleschen FC die Reisemittel der Deutschen Bahn. Von den Gästefans kamen 226 Personen bahnseitig in Halle an.

Die Anreisephase verlief störungsfrei.

Im Rahmen der Abreisephase kam es zu mehreren Straftaten im Bereich des Hauptbahnhofes:

Gegen 19:20 Uhr schlugen zwei 23-jährige Anhänger des Halleschen FC im Bereich der Westhalle gemeinschaftlich auf zwei Fans aus München ein. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen. Die beiden deut-schen Tatverdächtigen versuchten zu fliehen, konnten aber durch Ein-satzkräfte der Bundespolizei kurze Zeit danach gestellt und identifiziert werden. Sie erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Ein 28-jähriger Reisender des Gastvereins beleidigte gegen 19:50 Uhr auf Bahnsteig 6 einen Bundespolizisten mit ehrverletzenden Worten. Der Deutsche erhält hierfür die entsprechende Anzeige.

Ein 45-jähriger Heim-"Fan" umklammerte um 20:20 Uhr während der Kontrolle eines Regionalexpresses einen Bundespolizisten von hinten. Dieser konnte sich befreien und stellte gegen den Mann Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Deutsche stritt sich anschließend gegen 20:45 Uhr mit einem 33-Jährigen um einen Sitzplatz in dem betroffenen Regionalexpress. Dies endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, was beiden ebenfalls Strafanzeigen wegen Körperverletzung einbringt.

Letztendlich hielt ein weiterer Anhänger des Halleschen FC die Tür dieses abfahrbereiten Regionalexpresses auf und verzögerte somit die Abreise. Ein Bundespolizist unterband dies mittels einfacher körperlicher Gewalt. Der 20-jährige Fußballanhänger schlug ihm dabei die Hände weg. Gegen den Deutschen wird entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell