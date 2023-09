Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefängnis: Mutmaßlicher Dieb per Haftbefehl gesucht

Stendal (ots)

Ein Mann, welcher bereits wegen Diebstahls verurteilt und entsprechend per Haftbefehl gesucht wurde, schlägt wieder zu und wird wieder gefasst: Am Sonntag, den 24. September 2023 entwendete ein 35-Jähriger gegen 17:00 Uhr in einem Laden im Hauptbahnhof Stendal eine Flasche Whiskey. Dies wurde durch Zeugen beobachtet und die Bundespolizei informiert. Der mutmaßliche Dieb floh in Richtung des Gleises 2 und konnte im Zusammenwirken von Mitarbeitern der Bahn und einer Streife der Bundespolizei gestellt werden. Das Diebesgut stellten die Bundespolizisten sicher und nahmen den Ukrainer für alle weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Der Abgleich seiner Daten im polizeilichen Fahndungssystem brachte zu Tage, dass der Mann seit dem 14. September dieses Jahres durch die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Stendal im November 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Da er sich dem Strafantritt, trotz entsprechender Ladung, nicht gestellt hatte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann und nahmen ihn fest. Da er auch am gestrigen Tag nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu begleichen, wurde er an eine Justizvoll-zugsanstalt übergeben.

