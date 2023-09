Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Graffiti: Bundespolizisten stellen Flüchtigen

Magdeburg (ots)

Am Sonntagmorgen, den 24. September erhielt die Bundespolizeiinspek-tion Magdeburg fernmündlich gegen 06:45 Uhr die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass am Bahnhof Magdeburg Sudenburg in der Per-sonenunterführung Graffitis durch eine männliche Person angebracht werden. Dies hatte zuvor ein Triebfahrzeugführer eines vorbeifahrenden Güterzugs beobachtet. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum Einsatzort. Während des Eintreffens der Beamten vor Ort versuchte der 24-Jährige zu fliehen. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt: Die Bundespolizisten konnten den Mann stellen und nahmen ihn zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung mit zur Dienststelle. Während der Tatortbegehung konnten mehrere Graffitis auf einer Fläche von 9 Quadratmetern festgestellt und fotodokumentiert werden. Der vermeintliche Täter führte mehrere Spraydosen bei sich, die vermutlich als Tatmittel fungierten. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 0,93 Promille. Dem Deutschen erwartet ein Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung.

