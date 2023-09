Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Dieb leistet Widerstand und hat Drogen im Gepäck

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 21. September 2023 erschien gegen 22:15 Uhr ein 39-jähriger Deutscher auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg, um den kurz zuvor geschehenen Diebstahl seines Rucksackes auf Bahnsteig 3/4 zur Anzeige zu bringen. Jener Diebstahl konnte kurz darauf einem 26-Jährigen zugeordnet werden. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Mann die lebensgefährliche Abkürzung über die Bahngleise von Bahnsteig 2 zum Abstellort des Rucksackes und nahm sich diesem widerrechtlich an. Eine sofort alarmierte Streife konnte den Tatverdächtigen auf Bahnsteig 8 feststellen. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung sowie für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen sollte er zur Dienststelle geführt werden. Dieser polizeilichen Maßnahme widersetzte er sich und sperrte sich massiv gegen die Mitnahme. Der marokkanische Staatsangehörige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,73 Promille. Eine Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen brachte zum einen den entwendeten Rucksack samt Laptop, Smartphone, Versicherten- sowie Bankkarte und einhundert Euro Bargeld des Geschädigten zum Vorschein. Zum anderen stellten die Bundespolizisten eine geringe Menge vermutlich der Droge Marihuana in den Sachen des 26-Jährigen fest und anschließend sicher. Er erhält Anzeigen wegen des unerlaubten Überquerens der Gleise, Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

