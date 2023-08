Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Raub auf 30-jährige Frau - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verübte am Samstagmorgen (26.08.2023) gegen 06:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Asperg einen Raub auf eine 30-jährige Frau. Das Opfer, dass zu Fuß in der Bahnhofstraße vom Bahnhof in Richtung Stadtmitte unterwegs war, wurde von dem unbekannten Täter von hinten zunächst am Arm gepackt und herumgerissen. Nachdem der Täter der Frau vermutlich mit einem wuchtigen Faustschlag ins Gesicht schlug, entriss er ihr deren Rucksack und rannte in Richtung Königstraße davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und rund 170 Zentimeter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Er soll eine beige Jacke und eine helle Hose bei der Tat getragen haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

