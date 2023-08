Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Gemeindehalle

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, nachdem zwischen Samstag (26.08.2023) 17.30 Uhr und Sonntag (27.08.2023) 14.30 Uhr in die Gemeindehalle in der Bühlstraße in Schönaich eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter hebelten das Schutzgitter eines Seiteneingangs auf und konnten sich anschließend Zutritt ins Treppenhaus des Gebäudes verschaffen. Im Inneren begaben sie sich in das obere Stockwerk und hantierten dort am Schloss einer weiteren Tür herum. Es gelang ihnen jedoch nicht dieses zu öffnen. Vermutlich machten sich die Täter anschließend, ohne Beute gemacht zu haben, wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

