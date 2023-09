LPI-J: Sachbeschädigung von zwei Pkws

Apolda (ots) - Am Sonntag in der Zeit von 01:00 - 07:30 Uhr wurde bei einem 42-jährigen Mann in die Wohnung eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung in der Alexanderstraße in Apolda. Sie gelangten über die unverschlossene Haustür in die Wohnung, da der 42-Jährige den Wohnungsschlüssel von draußen an der Wohnungstür stecken ließ. Es wurden Schränke und Schubladen geöffnet und 2 Zigarettenschachteln, sowie die Geldbörse und diverse ...

