Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher überrascht Bewohner

Weimar (ots)

Nicht schlecht schaute ein 53-jähriger Weimarer, als am Samstag gegen 21:45 Uhr plötzlich ein Fremder im Schlafzimmer seiner Mietwohnung stand und ihn mit dem Licht seiner Taschenlampe aufweckte. Durch den Wohnungsinhaber angesprochen, flüchtete der Unbekannte aus der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass der Täter die gekippte Terrassentür aufdrückte und so in die Küche der Erdgeschosswohnung einbrach. Auf seiner Suche nach Beute, endete er allerdings im Schlafzimmer, wo er versehentlich den 53-Jährigen weckte, weshalb der Einbrecher seinen Beutezug nicht vollenden konnte. Somit wurden augenscheinlich weder Geld noch Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen entstand jedoch Sachschaden an der Terrassentür in Höhe von ca. 1500,00 EUR. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell