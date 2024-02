Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt mit entwendetem PKW in Cuxhaven - Fahrzeugführer begeht mehrere Straftaten

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montagabend (12.02.2024) beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen 18:45 Uhr im Bereich der Papenstraße den Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golfs zu kontrollieren. Noch bevor dem Fahrzeugführer Anhaltesignale gegeben wurden, wendete dieser seinen PKW und versuchte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt zu flüchten. Anhaltesignale wurden ignoriert. Im Bereich der Wetternstraße kam der Flüchtige schließlich zum Stehen und konnte vor Ort festgesetzt werden. Eine Überprüfung ergab, dass der 50-jährige Mann aus Hamburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden hatte. Des Weiteren war der genutzte PKW am Vormittag in Hamburg entwendet worden. Dazu gab der Mann an kurz zuvor einen Ladendiebstahl in Cuxhaven begangen zu haben. Der Mann muss nun mit diversen Strafverfahren rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell