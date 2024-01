Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Zeugin nach Raub gesucht

Mühlhausen (ots)

Am 17. Januar berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Raub, der sich am Dienstag, den 16. Januar, gegen 22.00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes ereignete.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5693547

Derzeit wird das Ermittlungsverfahren zu dem Raub durch die Kriminalpolizeistation Mühlhausen bearbeitet. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich am 22. Januar zwischen 19.00 und 21.00 Uhr eine Zeugin in dem betreffenden Markt bei einer Mitarbeiterin meldete und Hinweise zu den möglichen Tätern gab. Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Zeugin, um die wichtigen Informationen in die Ermittlungen einfließen zu lassen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - sehr schlanke Gestalt - dunkel geschminkt - schwarze Haare als Bobschnitt - schwarze Oberbekleidung - lange Jacke mit Fell - um den Hals trug die Frau Kopfhörer des Herstellers JBL

Die beschriebene Frau wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0014185/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell