LPI-NDH: Mitarbeiterin besprüht und Geldkassette geraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Nach einem schweren Raub, der sich am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde eine Mitarbeiterin durch zwei bislang unbekannte Täter angegriffen. Die Täter besprühten die Geschädigte mit einer unbekannten Substanz und entrissen ihr eine Geldkassette. Anschließend flüchteten sie mit der Geldkassette in Richtung Ballongasse. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Mitarbeiterin wurde medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und bittet nun um Hinweise. Wer hat den Vorfall bemerkt? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich im Bereich des Getränkemarktes aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 014185

