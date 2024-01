Polizei Köln

POL-K: 240110-2-K Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Worringen

Köln (ots)

Eine Autofahrerin (62) ist aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochmittag (10. Januar) auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen mit ihrem Skoda Fabia im Gegenverkehr mit einem Ford Transit Pritschenwagen zusammengestoßen. Rettungskräfte befreiten die 62-Jährige aus ihrem Wagen und brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der Ford-Fahrer (62) sowie ein weiterer Insasse (30) erlitten leichte Verletzungen. Ein 48-jähriger Beifahrer im Transit blieb unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 62-Jährige Kölnerin gegen 12 Uhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Dormagen unterwegs gewesen sein, als sie in Höhe der Alte Römerstraße frontal mit dem Transit kollidierte. Aktuell ist die Neusser Landstraße für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(sw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell