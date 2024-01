Polizei Köln

POL-K: 230110-1-LEV/H Festnahme nach Vergewaltigung in Leverkusen-Schlebusch im September

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20. September Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5607764

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit der Unterstützung der Polizei Hannover hat die Polizei Köln am Donnerstag (4. Januar) einen mit Haftbefehl gesuchten 34-jährigen Mann in Hannover festgenommen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 20. September 2023 eine junge Frau in Leverkusen-Schlebusch überfallen und in einer Grünanlage vergewaltigt zu haben. Spuren und Zeugenaussagen hatten die Ermittlungen auf den Mann gelenkt, der am Tattag zunächst unerkannt entkommen war. Der Beschuldigte soll sich zur Tatzeit in unregelmäßigen Abständen in Leverkusen und Hannover aufgehalten haben. Die Ermittlungen dauern an. (ph/cs)

