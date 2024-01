LPI-NDH: Verkehrsbehinderung aufgrund von Straßenglätte

Dingelstädt (ots) - Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten Diebe in der zurückliegenden Nacht, gegen 4.15 Uhr, in Dingelstädt. Der oder die Täter öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der sich im Felsberger Weg befindet, um an die Beute zu gelangen. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise ...

mehr