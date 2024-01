Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Dingelstädt (ots)

Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten Diebe in der zurückliegenden Nacht, gegen 4.15 Uhr, in Dingelstädt. Der oder die Täter öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der sich im Felsberger Weg befindet, um an die Beute zu gelangen. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise etwa 2000 Euro. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0012881

