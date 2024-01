Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug des Winterdienstes muss Pkw ausweichen - Zeugen gesucht

Kehmstedt (ots)

Der Fahrer eines Winterdienstfahrzeuges befuhr am Montag, gegen 20.30 Uhr, die Straße zwischen Fronderode und Kehmstedt. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug die Kurve schnitt, musste der Fahrer des Winterdienstfahrzeuges ausweichen, worauf er in den Graben geriet. Das Fahrzeug blieb hier stecken und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges fuhr einfach weiter. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht Zeugen. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen Pick up gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0012827

