LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten Personen

Günzerode (ots)

Auf der Bundesstraße 243 ereignete sich am Abzweig in Richtung Pützlingen gegen 09.50 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte ein Pkw mit einem entgegenkommenden und stieß in der weiteren Folge gegen ein drittes Fahrzeug. Insgesamt wurden vier Personen bei dem Unfall verletzt. Hierunter war ein 6-jähriges Kind, das schwer verletzt wurde. Bis gegen 11.00 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

