Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher gestellt

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz vor 03:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Rießnerstraße, wie sich zwei Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände einer Automietfirma bewegten. Polizeibeamte konnten eine Person vor und eine Person in einem mehrgeschossigen Firmengebäude feststellen und festnehmen. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Seiteneingang aufgehebelt und im Inneren mehrere Spieleautomaten aufgebrochen wurden. Bei einem der Täter konnte Bargeld von über 10 000 Euro im Rucksack aufgefunden werden, dabei handelt es sich vermutlich um das Beutegut. Bei den Tätern handelt es sich um einen 41jährigen und einen 52jährigen, beide sind polizeilich bereits in Erscheinung getreten.

