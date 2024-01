Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geruch im Hausflur entlarvt Drogendealer

Jena (ots)

Gestern Mittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Jena und informierte über störenden Marihuana-Geruch im Hausflur eines Gebäude in der Bonhoefferstraße. Zur Lokalisierung der Wohnung, aus welcher der Geruch kam, brauchten die Kollegen keine Spürnase. Freundlichst wurde geklingelt und der 35-jährige Bewohner zur Sache befragt. Da die Kollegen die klaren Argumente auf Ihrer Seite hatten, ließ der Bewohner diese herein. In der Wohnung konnten ca. 150g Betäubungsmittel - Marihuana und Kokain - festgestellt werden. Die darüber hinaus festgestellten, größeren aber jedoch bereits geleerten Klipptüten mit Beschriftung und die aktuell nicht in Betrieb befindliche Aufzuchtanlage ließen Rückschlüsse auf Handeltreiben zu.

Der Täter wurde erkennungsdienstlich behandelt und auf Entscheid er Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß belassen. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell