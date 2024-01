LPI-J: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Im Zeitraum des Sonntagnachmittages bis zum Montagmorgen brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Tagespflege in Weimar-Nord ein. Es wurden im Inneren mehrere Türen aufgedrückt bzw. aufgehebelt und Schränke sowie Bürocontainer durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

