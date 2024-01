Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgänger

Hermsdorf (ots)

In der Dunkelheit des Montagmorgens kam es auf der Naumburger Straße in Hermsdorf zu einem schwerem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 73-Jähriger, in Begleitung seines Hundes, beim Überqueren der Straße durch eine PKW-Fahrerin erfasst. Trotz einer, unmittelbar bei Erblicken des Fußgängers eingeleiteten, Gefahrenbremsung konnte ein Frontalzusammenstoß nicht verhindert werden. Der Fußgänger wurde gegen die Windschutzscheibe und schlussendlich auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Mit diversen Brüchen, sowie Nacken- und Kopfverletzungen wurde das Unfallopfer ins Klinikum verbracht. Der Patient befindet sich fortwährend in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Vor Ort wurde die Unfallstelle durch einen Gutachter untersucht, der PKW sichergestellt, die PKW-Fahrerin seelsorgerisch betreut und Angehörige des Schwerverletzten informiert.

Der Hund des Verunfallten blieb beim Zusammenstoß unverletzt

Bis dato nicht namentlich bekannte Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion in Stadtroda melden.

