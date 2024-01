LPI-J: Pressemeldung LPI Jena

Weimar (ots) - Am Montag, den 22.01.2024, findet ab 18:30 Uhr im Bereich des Wielandplatzes eine angemeldete, ortsgebundene Versammlung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt! - Weimar gegen Faschismus und für Demokratie!" statt. Die Versammlungsleitung rechnet mit ca. 1000 Teilnehmern. In Anbetracht gleichgelagerter Versammlungslagen vom vergangenen Wochenende in Erfurt und Jena und aufgrund der tagaktuell proaktiven ...

mehr