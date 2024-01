Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 22. Januar 2024 in Weimar

Weimar (ots)

Am 22.01.2024 fand im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:25 Uhr auf dem Wielandplatz eine angemeldete Versammlung in Form einer Standkundgebung statt. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt - Weimar gegen Faschismus und für Demokratie" versammelten sich zwischenzeitlich ca. 3.000 Versammlungsteilnehmer, unter der Teilnahme des Thüringer Ministerpräsidenten, am Versammlungsort.

Im Zusammenwirken der Versammlungsbehörde der Stadt Weimar und polizeilichen Einsatzkräften, unter Führung der Polizeiinspektion Weimar, wurde die Kundgebung abgesichert.

Durch die o.g. Teilnehmerzahl am Kundgebungsort kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen im dortigen Bereich. Durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen konnten diese jedoch im geringen Ausmaß gehalten werden.

Bei der Versammlung kam es zu keinen Störungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen.

Nahezu zeitgleich fand im Bereich des Theaterplatzes eine Kundgebung mit anschließendem Innenstadtaufzug statt. Hierbei handelte es sich um eine angemeldete und in der Regel wöchentlich stattfindende Versammlung, welche sich fortwährend systemkritisch mit der aktuellen Bundes- und Landespolitik auseinandersetzt. Diese Versammlung fand im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr mit insgesamt ca. 550 Versammlungsteilnehmern statt.

Für die Dauer des polizeilich abgesicherten Aufzuges kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im jeweiligen Bereich.

Analog zur Versammlungslage auf dem Wielandplatz kam es zu keinen weiteren Störungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen.

