POL-MG: Einbrecher stehlen Getränke aus Gaststätte

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, haben Unbekannte zwischen 0.40 Uhr und 8 Uhr in der Nähe des Sportplatzes an der Brückenstraße in Mülfort mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. An insgesamt fünf Autos und einem Omnibus verursachten sie Schäden, indem sie Scheiben einwarfen oder Dellen in Karosserieteile schlugen. Bei einem Auto ...

mehr