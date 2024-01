Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklautes Fahrrad wiedergefunden

Weimar (ots)

Der 22jährige Geschädigte des gestohlenen Rennrades vom Samstag in Weimar-Nord hat am Montagnachmittag sein Fahrrad angeschlossen am Bahnhof Weimar entdeckt. Da er nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass es sich um sein Fahrrad handelt, wurde durch die Beamten das Schloss geöffnet und das Rad zur Eigentumssicherung mitgenommen, damit die Eigentumsverhältnisse im Nachgang geklärt werden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell