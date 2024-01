LPI-NDH: Einbrecher in Sägewerk

Mühlhausen (ots) - Einen Stehlschaden von mehr als 50000 Euro verursachten Unbekannte in Mühlhausen. Sie entwendeten von einer nicht umfriedeten Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Straße Beim Schwarzen Feld zwei Ford Puma. Die gebrauchten Fahrzeuge in den Farben Schwarz und Weiß wurden zwischen dem 5. Januar 18 Uhr und 8. Januar 9 Uhr entwendet. Vermutlich haben die unbekannten Täter die beiden Pkw mit ...

