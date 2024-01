Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden zwei Fahrzeuge

Mühlhausen (ots)

Einen Stehlschaden von mehr als 50000 Euro verursachten Unbekannte in Mühlhausen. Sie entwendeten von einer nicht umfriedeten Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Straße Beim Schwarzen Feld zwei Ford Puma. Die gebrauchten Fahrzeuge in den Farben Schwarz und Weiß wurden zwischen dem 5. Januar 18 Uhr und 8. Januar 9 Uhr entwendet. Vermutlich haben die unbekannten Täter die beiden Pkw mit entsprechenden Lastfahrzeugen abtransportiert. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sicherte umfangreich Spuren und fahndet nach den Fahrzeugen.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Mühlhäuser Polizei unter der Teelfonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0005847/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell