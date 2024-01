Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Kellernutzung

Weimar (ots)

Am frühen Dienstagabend gerieten ein 30jähriger und ein 38jähriger in Weimar-Nord in einen Streit, der schließlich in wechselseitigen Körperverletzungen gipfelte. Der 30jährige benutzte widerrechtlich das Kellerabteil des 38jährigen nach dessen Auszug. Nun wurde allerdings der 38jährige durch den Vermieter aufgefordert den Keller zu räumen, obwohl er das zu seinem Auszug ja bereits getan hatte. Die beiden Männer beschimpften und beleidigten sich. Im weiteren Verlauf schubsten sie sich, so dass jeder Schürfwunden erlitt. Die Polizeibeamten konnten schließlich die Streithähne trennen, es wurden mehrere Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

