Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Erneut Baum im Ehrenhain beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 26. Januar, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine beschädigte Birke in dem Ehrenhain zum Gedenken der Widerstandskämpfer aus der NS-Zeit an der Frauenberger Stiege in Nordhausen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5700262

Nach umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariats für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen konnte festgestellt werden, dass der Baum von Schwarzschimmel befallen war. Nach Begutachtung der Bruchstelle ist diese kausal im Zusammenhang mit dem Pilzbefall und den vorherrschenden Witterungsbedingungen. Das Abbrechen der Baumkrone ist als sog. Windbruch bewertet worden. Somit gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat.

