Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 1. Nachtrag zum Brand einer Lagerhalle in Dirmstein

Dirmstein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.10.23: https://s.rlp.de/XnNKe

Am gestrigen Mittwoch wurde die Brandörtlichkeit durch einen Brandsachverständigen begutachtet. Auf Grund der Größe des Areals und des Brandschadens wird die Aufklärung zur Brandursache noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Eine valide Aussage zu vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln bzw. zu einem technischen Defekt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Durch den Brand entstand nach aktuellem Sachstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

