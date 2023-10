Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Ladengeschäft

Grünstadt (ots)

In dem Zeitraum 09.10.23, 17:00 Uhr, bis 10.10.23, 12:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Fußgängerzone (Hauptstraße) ein und entwendeten unter anderem Schmuck, Silberbesteck, Münzen und mehrere Armbanduhren im Wert von ca. 5000 Euro. Durch ein Fenster, das aufgehebelt wurde, konnte/n der/die Täter in das Gebäude gelangen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell