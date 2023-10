Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Grünstadt (ots)

Am Dienstag (10.10.23) gegen 17:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Kirchheimer Straße einen 25 Jahre alten Autofahrer. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 0,62 Promille. Der bundeseinheitliche Tatbestands- und Bußgeldkatalog sieht für diese Ordnungswidrigkeit beim Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung zweier Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot vor.

