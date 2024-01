Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend wirkten im Königshof unbekannte Täter massiv gegen eine Wohnungstür ein, sodass die Zarge brach und das Türblatt erheblich beschädigt wurde. In der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt der Wohnungsinhaber in eine befreundete Person. Das Eindringen in die Wohnung gelang nicht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell