Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Die Kriminalpolizei Mühlhausen sucht Zeugen nach Sprengungen von Mülleimern

Mühlhausen (ots)

Im Stadtgebiet von Mühlhausen kam es zu mehreren Beschädigungen von Mülleimern. In der Thomas-Müntzer-Straße wurde ein Mülleimer zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 zerstört. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich stellten dies im Rahmen einer Streifenfahrt fest. Ein weiterer wurde An der Burg am 26. Dezember 2023 gegen 20.05 Uhr beschädigt. Hier beobachtete ein Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, welche dunkel bekleidet waren. In beiden Fällen kamen pyrotechnische Erzeugnisse zum Einsatz. Durch deren Umsetzen entstanden die Schäden.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen sucht nun nach Hinweisen zu den festgestellten Straftaten, die zu den Tätern führen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0011622/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell