Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund auf offener Straße geraubt

Bad Langensalza (ots)

Am Montag kam es gegen 15.20 Uhr in der Rudolf-Weiß-Straße zu einem Raub. Der Vorbesitzer eines Hundes begegnete dem neuen Halter des Tieres am Tatort. Hier forderte er die Herausgabe des Huskys. Als der 24-Jährige dem Begehren des Täters nicht nachkam wurde er geschlagen. Da sich der Hundebesitzer weiter gegen die widerrechtliche Wegnahme zur Wehr setzte, drohte ihm der Räuber weitere Straftaten an. In der weiteren Folge löste der 21-jährige Beschuldigte die Leine vom Halsband des Huskys und trug den Junghund in unbekannte Richtung davon. Zu den Hintergründen der Tat ist gegenwärtig noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

