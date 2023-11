Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand an der Georgschule

Haren (ots)

Gestern um 16:46 Uhr kam es in der Georgstraße an der dortigen Schule zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Müllcontainer in Brand. Die Flammen schlugen im Folgenden auf ein angrenzendes Nebengebäude über. Durch die Feuerwehr Haren konnte der Brand gelöscht werden. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.

