POL-PDNW: Gartenbrand

Neustadt/Weinstraße (ots) - In den Mittagsstunden des 18.01.2023 kam es an der Kreuzung Branchweilerhofstraße / Hagenstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen fuhr die 22-jähige Fahrerin eines PKWs der Marke VW Passat ungebremst in die Kreuzung Branchweilerhofstraße / ...

