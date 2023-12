Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Einbrecher richten hohen Schaden an

Unbekannte brachen am Mittwoch in eine Firma bei Heidenheim a.d. Brenz ein.

Vermutlich in den Nachtstunden gelangten die Einbrecher auf ein Firmengelände in der Aalener Straße. An einem Gebäude hebelten sie ein Fenster auf. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie mehrere Räume. In einem Büro fanden sie einen Tresor. Den versuchten die Einbrecher aufzuflexen. Der Tresor hielt dem Öffnungsversuch stand und die Unbekannten zogen von Dannen. Auf ihrer Flucht versprühten sie noch einen Feuerlöscher und richteten dadurch zusätzlichen Schaden an. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/322432) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

