LPI-NDH: Hausschlachtschweine geklaut

Bad Langensalza (ots) - Am Montag kam es gegen 15.20 Uhr in der Rudolf-Weiß-Straße zu einem Raub. Der Vorbesitzer eines Hundes begegnete dem neuen Halter des Tieres am Tatort. Hier forderte er die Herausgabe des Huskys. Als der 24-Jährige dem Begehren des Täters nicht nachkam wurde er geschlagen. Da sich der Hundebesitzer weiter gegen die widerrechtliche Wegnahme zur Wehr setzte, drohte ihm der Räuber weitere ...

