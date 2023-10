Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer hatte grün?

Am Sonntag stießen in Göppingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 19.40 Uhr war ein 46-Jährige in der Jahnstraße unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er mit seinem VW in die Heininger Straße ein. Von links kam ein 19-jähriger mit einem Audi. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Nach einer Befragung der Beteiligten ist unklar, welcher Fahrer zur Unfallzeit tatsächlich Grün hatte. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt.

