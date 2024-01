Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleingartenanlage von Dieben heimgesucht

Sundhausen/Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 26. Januar 16.00 Uhr bis 30. Januar 11.00 Uhr Zutritt zu einer Kleingartenanlage in Sundhausen. Hierbei beschädigten sie eine Zugangstür zur Gartenanlage und brachen in der weiteren Folge die Tür zu einer Gartenlaube auf. Auf der Suche nach Beutegut wurden die Täter nicht fündig. Der Inspektionsdienst Nordhausen leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell