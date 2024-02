POL-CUX: Erneut Schockanrufe im Raum Cuxhaven - Bekannte Masche führte bisher glücklicherweise noch nicht zum Erfolg

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (13.02.2024) kam es gegen 21:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Küddowstraße. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit begeben. Eine Person erlitt durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen ...

