POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schule

Hillesheim (ots) - Am 02.12.2023 gegen 09:00 Uhr wurde durch Mitarbeiter festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in ein auf dem Marktplatz in Hillesheim aufgestelltes Messezelt eingedrungen waren. Hier hatten sie mehrere dort gelagerte hochwertige Werkzeuge entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

