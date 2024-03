POL-MI: Tempo 108 bei erlaubten 50 Stundenkilometern

Hüllhorst (ots) - (AB) Zu einer Kollision zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Leichtkraftrad kam es am Samstagnachmittag im Ortsteil Ahlsen-Reineberg. Hierbei wurde der Kradfahrer (16) schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige Traktor-Fahrer gegen 16.30 Uhr die Ahlsener Straße (L773) von der B 239 kommend in Richtung Holsen. Auf Höhe der Einmündung "Am Reineberg" ...

