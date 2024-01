POL-OF: Beim Beladen des Kofferraums ausgeraubt; Reifen zerstochen und geflüchtet;

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Beim Beladen des Kofferraums: Unbekannter raubt Geldbörse - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Beim Beladen seines Kofferraumes wurde ein 57 Jahre alter Mann aus Offenbach am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "Dreieich Nordpark" in der Robert-Bosch-Straße ausgeraubt. Er gab am Notruf an, dass er seinen Kofferraum beladen wollte, als er unvermittelt von einer unbekannten Person von hinten gestoßen worden sei; weiterhin habe die Person dann die Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet und sei davongelaufen. Der Raub ereignete sich gegen 21 Uhr. Hinweise auf den Unbekannten gibt es bis dato nicht. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Reifen zerstochen und geflüchtet: Wer kann Hinweise geben? - Zellhausen

(cb) Eine Fahrzeugführerin musste am Montagmittag, gegen 13 Uhr, feststellen, dass beide Reifen an ihrem grauen Seat durch eine unbekannte Person beschädigt wurden. Der Wagen war zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Montagmittag, 13 Uhr, in der Chemnitzer Straße (20er Hausnummern) abgestellt. Vermutlich beschädigte der bis dato unbekannte Täter die Reifen mit einem Messer und verursachte dadurch einen Schaden von ungefähr 900 Euro. Die Ermittler in Seligenstadt bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06182 89201-0 zu melden.

