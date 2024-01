Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Duo überfiel Bar: Kripo sucht Zeugen; Außenspiegel abgefahren und abgehauen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannte zerstachen Reifen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Mainstraße sowie der Straße "Am Pedro-Jung-Park" unterwegs und zerstachen die Reifen von dort geparkten Fahrzeugen. Die Polizei wurde am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, vom Besitzer eines in der Mainstraße geparkten Audi A6 informiert. Offenbar waren die Unbekannten auch auf der anderen Mainseite in der Uferstraße zugange, da dort ebenfalls die Reifen mehrerer Autos zerstochen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu melden.

2. Duo überfiel Bar: Kripo sucht Zeugen - Hanau

(fg) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein Duo am Sonntagmorgen eine Bar in der Steinheimer Straße überfallen hat. Gegen 2.20 Uhr begaben sich die Männer in die Bar und forderte den dortigen Mitarbeiter, er hielt sich zu diesem Zeitpunkt alleine in den Räumlichkeiten auf, zur Herausgabe von Geld auf. Die beiden Täter sollen Macheten mitgeführt haben.

Der Kriminalpolizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dünne Statur, markante dunkle Augenbrauen, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißem Detail am linken Oberschenkel, schwarz-weiße Schuhe

Täter 2: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, dünne Statur, schwarze Jacke mit grauer Kapuze, schwarze Hose, schwarz-weiße Schuhe, graue Handschuhe

Nach der Übergabe des geforderten Geldes machten sich die Räuber davon. Zeugen melden sich bitte unter der 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

3. Zeugensuche nach Raub auf Spielhalle - Erlensee / Rückingen

(fg) Drei maskierte Unbekannte haben am Samstagmorgen eine Spielhalle in der John-F.-Kennedy-Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Die Täter betraten gegen 3.25 Uhr die Räumlichkeiten der Spielhalle und teilten sich zunächst auf. Zwei der Männer forderten einen an einem Spielautomaten sitzenden Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines mitgeführten Schwertes dazu auf, sein Bargeld zu übergeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Schwert um ein Deko-Schwert. Der Komplize ging gezielt zum Tresen und forderte die Mitarbeiterin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Letztlich entnahm der Räuber selbstständig das Geld aus der geöffneten Kasse. Im Rahmen der Geldforderung an den 50-Jährigen, der am Automaten spielte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Räubern, die daraufhin die Flucht ergriffen. Der Hanauer eilte auch noch der Mitarbeiterin zur Hilfe und ging wohl den dritten Räuber an, weshalb dieser ebenfalls floh. Der 50-Jährige folgte im weiteren Verlauf dem fliehenden Trio über die Feldstraße entlang bis zum Kreisel an der Bahnhofstraße. Dort warf einer der Männer die zuvor entwendete Geldbörse des Geschädigten weg; aus dieser fehlte ein Geldschein. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Außenspiegel abgefahren und abgehauen - Ronneburg

(fg) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3193 zwischen Hüttengesäß und Langenselbold eine Verkehrsunfallflucht, wobei der Außenspiegel eines Mazda abgefahren wurde. Der Unfallverursacher, der in einem schwarzen Auto unterwegs war, machte sich einfach davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 29-Jährige in ihrem Mazda auf der Landesstraße 3193 unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Birkenhof sei dann das unbekannte Auto auf ihre Fahrspur geraten. Ein Ausweichen sei nicht mehr möglich gewesen, weshalb es zur Kollision kam. Der am Mazda entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 22.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell