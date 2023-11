Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0688 --Polizei begleitet Weihnachtsmarkt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt Zeit: 27.11.2023 - 23.12.2023

Der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber finden vom 27.11.2023 bis zum 23.12.2023 statt. Die Polizei zeigt Präsenz und gibt Tipps, wie man sich vor Dieben schützen kann.

Wie auch in den Jahren zuvor sind neben einem privaten Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt auch uniformierte Fußstreifen vor Ort. Zudem werden in diesem Jahr wieder unter anderem die Kontaktpolizisten während der Öffnungszeiten auf dem Bremer Weihnachtsmarkt eingesetzt und unterstützen damit die Einsatzkräfte, die aufgrund priorisierender Maßnahmen, insbesondere in Zusammenhang mit den Demonstrationslagen zum Krieg in Nahost, aktuell stark eingebunden sind. Die Polizei wird mit einem Polizeicontainer als Einsatzzentrale vor Ort sein. In diesem werden unter anderem aufgefundene und abgegebene Fundsachen verwahrt. Zudem wird es einen Videoanhänger geben.

Auf Weihnachtsmärkten sind nicht nur Besucher unterwegs. Auch Taschendiebe, die das Gedränge nutzen, sind vor Ort um Beute zu machen. Innerhalb weniger Sekunden sind Portemonnaie, Handy oder Autoschlüssel verschwunden. Um den Langfingern die Diebestour zu vermasseln, helfen die Tipps der Bremer Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Telefone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Tasche und Wertsachen. - Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird. - Taschendiebe erkennt man oft an ihrem suchenden Blick. Sie sehen den Menschen nicht in die Augen, sondern spähen nach Beute.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren. Wenn sich Ihre Bank diesem Notruf nicht angeschlossen hat, wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. Zeigen Sie den Diebstahl umgehend bei der Polizei an.

Die Polizei Bremen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und sichere Vorweihnachtszeit.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell